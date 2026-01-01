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Casino und Partner Hotels

Gruppe bei Roulette Turnier im Casino

Urlaub spielend genießen

Erlebnisreiche Urlaubstage an den schönsten Plätzen Österreichs

Erlebe unvergessliche Urlaubstage an den schönsten Orten Österreichs. Genieße einen abwechslungsreichen und spannenden Kurzurlaub in einem Ambiente, das seinesgleichen sucht.

Es gibt zahlreiche Gründe, seinen Urlaub in Österreich zu verbringen. Allen voran sind es die Menschen, die mit ihrer Gemütlichkeit, ihrem Charme und ihrer Herzlichkeit eine entschleunigende Atmosphäre schaffen.

Entdecke die malerischen Landschaften von majestätischen Berggipfeln bis zu idyllischen Seen. Die Vielfalt der Natur bietet eine beeindruckende Kulisse für Aktivitäten aller Art. Zusätzlich verspricht ein aufregendes Casino-Erlebnis eine unterhaltsame Note für einen unvergesslichen Aufenthalt.

Zimmer Roulette im Casinohotel Velden

ZUM GLÜCK BLEIBT UNS DIE GANZE NACHT!

Dem Alltag entfliehen mit einem Kurzurlaub! Erlebe eine abwechslungsreiche Nacht mit kulinarischen Genüssen und spannendem Spiel.

Den gemütlichen Ausklang bildet eine Übernachtung im nahegelegenen Casino oder Partner Hotel. 

Du hast einen Dinner & Casino Night Gutschein? Für deine Reservierung kontaktiere einfach unser Casinohotel oder eines unserer Partner Hotels per E-Mail.

Eine Liste der Hotels mit allen Kontakten findest du nachfolgend.

Mehr erfahren

Casinohotel Velden

Am Corso 10
9220 Velden
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At The Park Hotel Baden Außenansicht Sommer

At The Park Hotel Baden

Kaiser Franz-Ring 5
2500 Baden
+43 2252 44386
reservierung@thepark.at
Reservierung
Hotel Admiral am Kurpark Baden Außenansicht bei Nacht

Hotel Admiral am Kurpark

Renngasse 8
2500 Baden
+43 2252 867990
reservierung@hotel-admiral.at
Reservierung
Grand Hotel Bregenz Innen-Ansicht

Grand Hotel Bregenz

Platz der Wiener Symphoniker 3
6901 Bregenz
+43 5574 461000
H0799@accor.com
Reservierung
Hotel Erzherzog Johann Graz Innenhof

Palais-Hotel Erzherzog Johann Graz

Sackstraße 3 - 5
8010 Graz
+43 316 811616
reception@erzherzog-johann.com
Reservierung
AC Hotel Innsbruck Außenansicht bei Nacht

AC Hotel Innsbruck

Salurner Straße 15
6020 Innsbruck
+43 664 60592207
reception@achotelinnsbruck.com
Reservierung
Hotel Rasmushof Außenansicht Sommer

Rasmushof Hotel Kitzbühel

Hermann Reisch Weg 15
6370 Kitzbühel
+43 5356 652520
office@rasmushof.at
Reservierung
Hotel Schillerpark Linz Innenansicht

Hotel Schillerpark Linz

Schillerpark 1
4020 Linz
+43 732 6950
info.schillerpark.linz@radissonindividuals.com
Reservierung
Austria Trend Hotel Europa Salzburg Außenansicht

Hotel Europa Salzburg

Rainerstraße 31
5020 Salzburg
+43 662 889930
europa.salzburg@austria-trend.at
Reservierung
Das Hotel Eden in Seefeld Außenansicht im Sommer

Das Hotel Eden Seefeld

Münchner Straße 136
6100 Seefeld
+43 5212 50495
info@eden-seefeld.at
Reservierung
Austria Trend Hotel Europa Wien Außenansicht

Hotel Europa Wien

Kärntner Straße 18 / Eingang Neuer Markt 3
1010 Wien
+43 1 51594
europa.wien@austria-trend.at
Reservierung
Hotel The Weekend Zimmer Ansicht

Hotel The Weekend Wien

Halbgasse 3-5
1070 Wien
+43 1 5236989
info@hoteltheweekend.at
Reservierung
Romantik Hotel Metzgerwirt Zell am See Außenansicht

Romantik Hotel Zell am See

Sebastian-Hörl-Straße 11
5700 Zell am See
+43 6542 72520
info@romantik-hotel.at
Reservierung